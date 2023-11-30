Threads AB ülkelerinde kullanıma sunuluyor

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads'in gelecek ay Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanıma sunulacağı kaydedildi. Öte yandan CEO Mark Zuckerberg, platformun birkaç yıl içerisinde 1 milyar kullanıcıya ulaşacağına inandığını belirtti.

Threads AB ülkelerinde kullanıma sunuluyor

Meta, Temmuz ayının ilk haftalarında X yani eski adıyla Twitter'a rakip olarak Threads'i kullanıma sundu.

Uygulamanın yayınlanmasından sonra sadece dört gün içerisinde Threads'in 100 milyon kullanıcıyı aştığı belirtildi.

AB ÜLKELERİNDE GİZLİLİK ENDİŞESİ

Metin tabanlı bir program olan Threads, gizlilik endişeleri gerekçesiyle AB ülkelerinde kullanımı yasaklandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Meta'nın önümüzdeki ay Threads platformunu AB ülkelerindeki kullanıcılar için erişime açabileceği öne sürüldü.

"1 MİLYAR KULLANICIYA ULAŞABİLİR"

Şirketin CEO'su , platformun birkaç yıl içinde bir milyar kullanıcıya ulaşma konusunda "iyi bir şansa" sahip olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

AB'de yapılacak bir lansmanın Threads'e çok ihtiyaç duyduğu kullanıcı ve etkileşim artışını sağlayabileceği kaydedildi.

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