Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatanlara 17 milyon lira ceza

Son dakika haberi! Reklam Kurulu’nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dijital Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu anlaşıldı. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken “devam etme koşulu” olarak sunulan “üye olma” ve “elektronik ileti onayı”nı her on tüketiciden yedisinin kabul etme eğiliminde olduğu, çerezler konusunda ise her on tüketiciden dördünün kabul etmeme eğiliminde olduğu gibi çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

İNTERNET SİTELERİ İNCELENDİ



Söz konusu rapordan çıkan sonuçlar dikkate alınarak Reklam Kurulunca satın alma aşamasında tüketicilere üyelik koşulu sunan internet siteleri incelendi.

Bu kapsamda tüketiciden satın alma işlemi için zorunlu ve gerekli olan bilgilerden daha fazla kişisel verinin talep edilip edilmediği, üyelikten çıkmak için üyeliğe girişte öngörülen yöntemlerden daha ağır koşullar öngörülerek üyelikten çıkmanın zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı, üyelik sözleşmesi ile birlikte, çerez ve ticari ileti onayının tüketici tercihine sunulup sunulmadığı, kişisel verilerinin hedefli reklamcılık ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı hususları değerlendirmeye alındı.



Yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurtdışı uygulamalar da dikkate alındı ve nihayetinde Reklam Kurulu tarafından değerlendirmeye alınan 12 adet dosyaya ilişkin olarak idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulandı. Üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detaylar daha sonra Ticaret Bakanlığı internet sitesinden paylaşılacağı kaydedildi.