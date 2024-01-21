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Rus Novatek şirketi, yangın nedeniyle Baltık Denizi’ndeki tesisinde üretimi durdurdu

Rusya’nın en büyük bağımsız doğalgaz şirketi Novatek, Baltık Denizi’nde bulunan tesisinde çıkan yangın nedeniyle üretimi durdurduğunu bildirdi.

Rus Novatek şirketi, yangın nedeniyle Baltık Denizi’ndeki tesisinde üretimi durdurdu

Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga'da bulunan tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktığı bilgisi verildi.

Yangının çıkışının ilk belirlemelere göre "dış etkenlerden" kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, tesisteki üretimin ise durdurulduğu kaydedildi.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, tesisteki yangının iki insansız hava aracıyla yapılan saldırı nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

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