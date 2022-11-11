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Rusya Merkez Bankası, bu yıl sektörde kar beklemiyor

Rusya Merkez Bankası Regülasyon ve Analiz Departmanı Başkanı Danliov, Rus bankacılık sektöründeki zararların önemli oranda azaldığını belirterek, “Muhtemelen, bu yıl bankacılık sektörü kar edemeyecek” dedi.

Rusya Merkez Bankası, bu yıl sektörde kar beklemiyor

Merkez Bankası Regülasyon ve Analiz Departmanı Başkanı Aleksandr Danliov, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Danliov, yıl sonunda ülkedeki bankacılık sektörünün mali sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.

Bu yılın genel itibarıyla karlılık açısından olumsuz olduğunu vurgulayan Danliov, “Mali sonuçlar olumsuz ancak zarar önemli oranda azaldı. Muhtemelen, bu yıl bankacılık sektörü kar edemeyecek” ifadesini kullandı.

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, 24 Şubat’tan bu yana dün ilk defa bankanın mali sonuçlarını açıklayarak, yılın 10 ayı itibarıyla yaklaşık 50 milyar ruble (yaklaşık 810 milyon dolar) net kar elde ettiklerini bildirmişti.

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