Rusya, Türkiye'ye "Akkuyu" için 15 milyar dolar kaynak aktarıyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) tamamlanması için yapacağı harcamaların 15 milyar dolarlık kısmını Türkiye'ye aktarmaya başladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Rus muhataplarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde Rusya'dan Türkiye'ye ilk etapta, Akkuyu NGS projesi kapsamında, 5 milyar dolar aktarıldı. Yatırım için ayrılan tutarın kalan kısmının gelecek hafta sonuna kadar Akkuyu Nükleer AŞ'nin Türkiye'deki banka hesabına geçmesi bekleniyor.



AKKUYU TEK KALEMDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN



Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma 2010'da Rusya ile imzalanmıştı.



Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörle toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması planlanıyor.



Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak öngörülen işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.



Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırımlardan olan Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

