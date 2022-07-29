ntv.com.tr

Rusya, Türkiye'ye "Akkuyu" için 15 milyar dolar kaynak aktarıyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde kullanılmak üzere 15 milyar dolarlık kaynak aktarıyor. Paranın 5 milyar dolarlık ilk bölümü Türkiye'ye geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.07.2022 - 15:42 | Son Güncelleme : 29.07.2022 - 15:49

Rusya, Türkiye'ye "Akkuyu" için 15 milyar dolar kaynak aktarıyor

DOLAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) tamamlanması için yapacağı harcamaların 15 milyar dolarlık kısmını Türkiye'ye aktarmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Rus muhataplarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde Rusya'dan Türkiye'ye ilk etapta, Akkuyu NGS projesi kapsamında, 5 milyar dolar aktarıldı. için ayrılan tutarın kalan kısmının gelecek hafta sonuna kadar Akkuyu Nükleer AŞ'nin Türkiye'deki banka hesabına geçmesi bekleniyor.

AKKUYU TEK KALEMDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma 2010'da Rusya ile imzalanmıştı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörle toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması planlanıyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak öngörülen işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırımlardan olan Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...