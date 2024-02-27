Rusya'dan benzine yeni yasak

Rusya, benzin ihracatını 6 ay süreyle yasakladı.



Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın benzin ihracatına yönelik yasak kararını doğruladı.



Karara göre ülkede 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle benzin ihracatı yasaklandı.



Kararın tüketiciler ve çiftçilerden gelen talebi kontrol etmek ve rafinerilerin planlı bakımına izin vermek için alındığı belirtildi.



İhracat yasağı Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri, Moğolistan, Özbekistan ile Gürcistan'ın Rusya destekli iki bölgesi Güney Osetya ve Abhazya'yı kapsamayacak.



Rusya, artan fiyatlar ve talep nedeniyle geçen yılın eylül ve kasım aylarında da benzer bir yasak getirmişti. Düzenlemeden Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan muaf tutulmuştu.