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Rusya'dan yaptırımlar sonrası ilk dış borç ödemesi

Rus hükümeti, 117 milyon dolar bedelli tahviller için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 15:52

Rusya'dan yaptırımlar sonrası ilk dış borç ödemesi

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, vadesi dün gelen dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolarlık ödemenin tamamlandığı bildirildi.

Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali doğmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğu duyurulmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç belirsizliğe girmişti.

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