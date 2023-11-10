Sanayi üretimi eylülde daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı.



Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 0,1 daraldı. Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4 artış gösterdi.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 azaldı.

Sanayi üretiminin seyri (Kaynak: TÜİK) YILLIK BAZDA İMALAT YÜZDE 3,7 ARTTI Yllık bazda bakıldığında sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.