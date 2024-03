Sarıyer- Kilyos Tüneli için hedef 2026

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak İstanbul’da yaptıkları yatırımlar ile İstanbul’un trafiğine önemli ölçüde nefes aldırdıklarını belirterek, “Sarıyer-Kilyos Tüneli ile vatandaşlarımız Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebilecek. Viyadükler ve bağlantı yollarının da bulunduğu toplam 4 şeritli tünel projemiz ile İstanbullular zamandan 30 dakika tasarruf sağlayacak.” dedi. Uraloğlu, olası İstanbul depremine yönelik ulaştırma yapılarıyla ilgili bütün önlemlerin alındığını açıklayarak, Avrasya Tüp Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu gibi dev projelerin depreme dayanıklı olarak yapıldığın söyledi.

Bu çalışmalar kapsamında Avrasya tüneli, Marmaray ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi sadece İstanbul’a değil bütün Türkiye’ye hizmet eden ve ulaşımını rahatlatan projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, “15 Temmuz Şehitler Köprüsünden günde yaklaşık 200 bin civarında araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 250 bin, Avrasya Tünelinden 80 bin civarı, Marmaray’da günde yapılan 300 sefer ile günde yaklaşık 650 bin insanımızı taşıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolunda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden günde yaklaşık 150 bine yakın bir araç geçişi oluyor ve bunun önemli bir bölümü de ağır taşıt trafiği. Bir yandan da bu yapılan yatırımların yapılmadığını düşünelim, bırakın İstanbul’u tüm Türkiye’yi etkilemiş olurdu. Bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber yaşayarak görüyoruz.’ dedi



"MARMARAY İLE HER GÜN 650 BİN İNSANIMIZI TAŞIYORUZ"



"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 200 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK"



Bakan Uraloğlu, yaptıkları her projede olduğu gibi İstanbul Havalimanı’nın yapımında da çok tartışma yaşandığını anımsatarak, İstanbul Havalimanı’nın büyük bir ihtiyaç nedeniyle yapıldığını anımsattı. Uraloğlu, “Ancak bir ihtiyaçtan öte sadece bir siyasi duruş ile bu projeyi eleştirdiler. Projemiz bugün Avrupa’nın birincisi, dünyanın altıncı büyük havalimanlarından. Geçen yıl 78 milyon kişi seyahat ettirmişiz. Hedefimiz 200 milyon ve ona yönelik yeni terminal binası ve pistlerin yapımına devam ediyoruz.” dedi.



"İSTANBUL DEPREMİNE YÖNELİK ULŞATIRMA YAPILARIYLA İLGİLİ BÜTÜN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"



Bakan Uraloğlu, İstanbul ile ilgili bir deprem riskinin bulunduğuna da işaret ederek, “İstanbul depremine yönelik ulaştırma yapılarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. Eski yapılmış olanları güçlendirdik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün tabliyesini askıya aldık yeniden yaptık. Gece çalıştık, İstanbullu vatandaşlarımızın fark etmemesini sağladık. Bütün viyadüklerdeki deprem takozlarından tutun güçlendirilmesine kadar bütün çalışmalarımızı yaptık. Normal kullanımda ne lazımsa bunu planlarken bir taraftan da deprem durumunda İstanbul’un, öncelikle İstanbul’a acil yardım ekiplerinin ve malzemelerinin nasıl gireceği ve vatandaşların ulaşımı için projeler yapıyoruz. Bugünü, yarını değil, ileriki yüz yılları planlıyoruz” diye konuştu.



"KİLYOS TÜNELİ, 2026 YILI SONUNDA HİZMETE AÇILACAK"



Bakan Uraloğlu, yine olası İstanbul Depremine yönelik Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin de yapımını başlattıklarını vurguladı. İstanbul’un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun kent merkezlerine erişimini kolaylaştıracak tünelin, olası İstanbul depreminde bölgenin tahliyesine yönelik olarak da hizmet edeceğini belirten Uraloğlu, “Projemiz Kilyos’tan başlayıp Karadeniz’den İstanbul’un kuzey noktalarından başlayıp Sarıyer’e oradan Çayırbaşı Tüneli devamında da Beşiktaş’a kadar uzanacak. O güzergahtaki bütün yerleşime hizmet edebilecek. Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebilecek olan ve Murat Kurum Başkanımızın de bahsettiği ‘İki Yakaya İki Tünel’ projesinden bir tanesidir. İlk etapta burayı bitirdiğimizde ciddi bir hizmet görecektir. Devamında Beşiktaş’a kadar uzatılması gündemimizde olan işlerden bir tanesi” diye konuştu.



"ZAMANDAN 30 DAKİKA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"



Bu projeyle ilgili sahilden başlayarak yaklaşık 8 bin 200 metrelik bir güzergahta yapılan 7 bin metrelik tünelin yaklaşık yüzde 30’unu bitirdiklerini açıklayan Uraloğlu, iki tüpte toplam 3 bin 850 metrelik kazı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiğini de kaydeden Uraloğlu şöyle konuştu:



“İnşallah projemizi 2026 yılının sonuna doğru bitirerek hizmete açacağız. Bir kısmını tünel delme makinesi TBM ile bir kısmını ise normal aç kapa yöntemi ile yapacağız. TBM ile yüzde 60’ını geçiyoruz. Onun da imalatı yapılarak Çin’den geldi ve kurulumunu yapacağız. 110 civarında makine ve 550 kadar çalışanımızı 24 saat çalışıyor. Tüneli bitirdiğimiz de 350 bin nüfusa hizmet edecek. Devamını Beşiktaş’a kadar düşündüğümüzde İstanbul’un sahil şeridinin tamamına, Avrupa tarafının tamamına hizmet etmiş olacak. Tamamlandığında Sarıyer’den 35 dakika süren seyahat süresi sadece 5 dakikaya düşecek. Bunu Kilyos’tan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayacağız. İsterseniz doğu istikametine ister batı istikametine gidin. İstanbul’un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy gibi yerleşimlere bağlantısı kolaylıkla sağlanmış olacak. En kıymetlimiz zamandan 30 dakika tasarruf sağlayacağız. Yakıttan ve karbon emisyonundan da önemli tasarruf sağlayacağız”



"1 NİSAN'DAN SONRA DAHA VERİMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ"



Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da hiçbir yatırıma ara vermediklerini ve çalışmalar devam ettiklerini söyledi. Uraloğlu, “Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak daha iyi hizmet edebilmemiz için tüm belediye başkanlarımızla birlikte çalışabilmek önemli. Bizim için onlarla yapacağımız birliktelik çok kıymetlidir. Bu nedenle biz Cumhur İttifakı olarak gerek Sarıyer’de gerek İstanbul’un tamamında, inşallah 1 Nisan’dan itibaren de daha verimli daha iyi çalışmalara beraberce imza atmış olacağız” dedi.