Schengen vizesinde çile devam ediyor! Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor

Haber: Baran Bila Randevular ya kapalı ya da haftalar, aylar sonrasına gün veriliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemiyor.



Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda en çok talep gören ülkeler. Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen hepsi için uzun bir bekleme sürecini göze almak gerekiyor.



Evraklar sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurunuz reddedilebiliyor. Ödenen 2500-3000 lira gibi vize ücretlerini de geri alamıyorsunuz.



Avrupa Birliği Konseyi Şengen vizelerinin dijitalleşmesine yönelik tasarıyı Aralık ayında kabul etmişti. Ancak uygulama henüz hayata geçmedi.



Başvuruların mümkün olduğunca erken tarihlerde yapılması tavsiye ediliyor. Vizesiz gidilen ülkeler 2024: Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeler hangileri? (Vizesiz seyahat edilebilecek 99 ülke) Haberi Görüntüle