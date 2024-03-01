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Schengen vizesinde çile devam ediyor! Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor

Schengen vizesinde yıllar geçiyor ancak değişen bir şey olmuyor. Vizedeki zorlu süreç devam ediyor. Konsolosluklar haftalar sonrasına randevu veriyordu, artık bir çoğu aylar sonrasına gün vermeye başladı. Öyle ki zaman zaman randevu için en yakın tarih olarak 2-3 ay sonrası gösteriliyor.

Schengen vizesinde çile devam ediyor! Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor
Foto: iStock

Haber: Baran Bila Randevular ya kapalı ya da haftalar, aylar sonrasına gün veriliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemiyor.

Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda en çok talep gören ülkeler. Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen hepsi için uzun bir bekleme sürecini göze almak gerekiyor.

Evraklar sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurunuz reddedilebiliyor. Ödenen 2500-3000 lira gibi vize ücretlerini de geri alamıyorsunuz.

Avrupa Birliği Konseyi Şengen vizelerinin dijitalleşmesine yönelik tasarıyı Aralık ayında kabul etmişti. Ancak uygulama henüz hayata geçmedi.

Başvuruların mümkün olduğunca erken tarihlerde yapılması tavsiye ediliyor.

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