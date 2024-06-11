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Schengen vizesinde zamlı tarife başladı | Schengen vizesi kaç lira oldu?

Schengen vizesi ücretlerine zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Buna göre vize ücreti yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya (3 bin 140 lira) yükseldi.

Schengen vizesinde zamlı tarife başladı | Schengen vizesi kaç lira oldu?

Schengen vizesinde zamlı fiyat bugünden itibaren uygulamaya girdi.

Buna göre Schengen vizesi ücretleri yüzde 12 artışla 90 euroya (yaklaşık 3 bin 140 lira) yükseldi.

6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 eurodan 45 euroya çıktı.

AB’de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.

Schengen vizesi uzatma ücreti 30 euroda sabit kalacak.

Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklifi şubat ayında sunmuştu.

ücretleri 2020 yılında 60 eurodan 80 euroya yükseltilmişti.

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