Sevgililer günü tarifesi: Dalında 25, tezgahta 150 lira

"MAKAS FARKI ÇOK AÇILMIŞ DURUMDA"



Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatlardan memnun olduklarını ancak makas farkının çok olduğunu söyledi. Okur, “Verim ve fiyatlar çok iyi. Dalındaki fiyat bizleri mutlu ediyor. 25 liraya biz satıyoruz ancak çiçekçide 100-150 lira arasında satılıyor. 14 Şubat öncesi talep çok fazla, yetiştiremiyoruz sürekli çalışıyoruz. Sevgililerin gülü buradan gidiyor ama makas ciddi anlamda açılmış durumda. Adana’da 100-150 liraya çiçekçiler satıyor ama başka şehirlerde fiyatlar daha da artıyor. Bunun için ne yapılır bilmiyoruz” dedi.



"FİYATLAR ÖZEL GÜNLERDE ARTIYOR"



Özel günlerde gül fiyatının arttığını 8 Mart’tan sonra fiyatların düşüşe geçeceğini kaydeden Ogün Sever Okur, “8 Mart’a kadar fiyatlar bu şekilde gidecektir ondan sonra düşüşe fiyatlar geçecektir. Özel günlerde fiyatlar çok artıyor sonrasında düşüşe geçiyor” ifadelerini kullandı.

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