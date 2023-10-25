Sezonun ilk kestanesi 350 liradan satıldı

Farklı ilçelerden 8 üreticinin, sezonun ilk kestanelerinden toplam 101 kilogram kestaneyi Aydın Ticaret Borsası'na teslim etmesi nedeniyle tören düzenlendi.



Törende konuşan Vali Yakup Canbolat kentin coğrafi konumu, tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeliyle hızla gelişen illerden biri olduğunu söyledi.



Kentin büyük bir bölümünde tarım yapıldığına dikkati çeken Canbolat, "Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapıldığı güçlü bir potansiyele sahibiz. Bunlardan birisi de kestane üretimidir. Kestane ülke ekonomisine sağladığı istihdam ve yarattığı katma değer nedeniyle önemli bir üründür." dedi.



Canbolat, kestane üretiminde Çin, İspanya ve Bolivya'dan sonra Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Aydın'da da 870 binin üzerinde ağaç varlığı ve 7 bin 825 hektar üretim alanı bulunmaktadır. 2022 yılında ülke kestane üretimimiz 80 bin 200 ton olarak gerçekleşmiştir. Ülke sıralamasında ilimiz 24 bin tona yaklaşan üretimiyle birinci sırada yer almıştır." diye konuştu.



Yeni sezonun ilk kestaneleri Aydın Ticaret Borsasınca sembolik olarak kilogramı 350 liradan alındı.

