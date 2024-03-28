SGK duyurdu: Emeklilere promosyon ödemesi için 19 banka ile protokol imzalandı

SGK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığı, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı.



Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtilerek, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, "Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir." ifadesine yer verildi.



Protokol imzalanan bankalar şunlar:



"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."

BAKAN IŞIKHAN: HAYIRLI OLSUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyonlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın kamu bankalarından yararlandığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkartarak aylık miktarına göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükseltmiştik.



Promosyon ödemeleri bugün itibarıyla kıymetli emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.



Ayrıca kamu bankaları haricinde diğer bankalarla da protokol imza sürecimiz tamamlandı. Özel bankalar, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler.



Türkiye Yüzyılı’nın emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, uğurlu olsun."