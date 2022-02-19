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SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2004'ten alacağı paraya zaman aşımı hükümleri uygulanan, geçen yıl da 5 bin 700 lira borç çıkarılan kişinin mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 09:53

SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi

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Kamu Denetçileri Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2004'te isteğe bağlı Bağ-Kur'lulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edilmesinden habersiz olan bir vatandaş, vize işlemi yaptırarak engelli kızı için sağlık hizmeti almaya, ödeme yapmaya devam etti. Bir süre sonra SGK ile yapılan alacak-verecek hesabı sonucu vatandaşın 609 Türk lirası alacaklı olduğu anlaşıldı ancak bu paranın iadesi yapılmadı.

2021'de SGK tarafından kendisine 5 bin 700 lira borç çıkarılan, 2004'ten alacağı olan paraya da zaman aşımı hükümleri uygulanan kişi, borcun silinmesi için dilekçe ile kuruma başvurdu fakat sonuç alamadı. Yapılandırma ile borcunu taksitler halinde ödemek isteyen vatandaş, kurum avukatlarına yönlendirildi, vekalet ücreti talep edilmesi üzerine ise KDK'ye başvuru yaptı.

KDK'nin, SGK yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından başvurucuya çıkarılan borç silindi ve başvurucunun mağduriyeti giderildi.

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