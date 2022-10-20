Sicil affı ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler yararlanabilecek?

Sicil affı, yaklaşık 10 milyon sicili bozulan kişiyi ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Torba yasa kapsamında gündeme gelen sicil affıyla birlikte, borcunu ödeyen veya yapılandıranlar borçları, Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden tamamen silinecek. Sicilini temizlemek isteyen vatandaşlar ise sicil affının çıkmasını bekliyor.



SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?



Sicil affıyla birlikte yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silinecek. Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek.

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?



Kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtları silinecek.



İCRA BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?



İcra bortçlularına ilişkin konunun da ele alındığı Torba kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.



Kanun teklifi şu an için Resmi Gazete'de yayımlanmadı.