Sıfır otomobil satışına bakanlık incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla inceleme başlattığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığına, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiğine, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetler alındığı belirtildi.



Bakanlığın kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içinde olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla Bakanlıkça gerekli araştırma ve incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

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13 DİSTRİBÜTÖR MERCEK ALTINDA



Bakanlığa bağlı vergi müfettişlerince bu konularla mücadele etmek amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde, 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri hususu araştırmaya konu edilmiştir. 39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."