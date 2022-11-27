Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.
400-450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız.
Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi Kasım ayında yapıldı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri değiştirildi.
Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.
Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? İşte matrah düzenlemesi öncesi fiyatlar ve sonrasında oluşan indirimli son fiyatlar...
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Matrah öncesi fiyatı: 524,000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL
Aralık fiyatı: 473,900 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Matrah öncesi fiyatı: 576,200 TL
Matrah sonrası fiyatı: 544,300 TL
Aralık fiyatı: 558,400 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 638,200 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 736,700 TL
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 652,600 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 764,500 TL
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı: 706,900 TL
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
Fiyat 658,100 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Matrah öncesi fiyatı: 490.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 435.750 TL
Aralık fiyatı: 459.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 629.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 730.000 TL
LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 795.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 695.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
Fiyatı 745.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
Fiyatı 755.000 TL
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
Matrah öncesi fiyatı: 508.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 452.568 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Matrah öncesi fiyatı: 549.400 TL
Matrah sonrası fiyatı: 518.984 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
Liste Fiyatı 659.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Fiyatı 694.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Fiyatı 735.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 474.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 421.521 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Matrah öncesi fiyatı: 574.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 542.205 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business
Matrah öncesi fiyatı: 591.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 558.260 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 597.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 607.000 TL
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 675.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 710.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 772.000 TL
1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 761.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 514.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 457.141 TL
Aralık fiyatı: 516.000 TL
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 672.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold -
793.000 TL
YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT
Matrah öncesi fiyatı: 515.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL
Aralık fiyatı: 458.000 TL
YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg
Matrah öncesi fiyatı: 506.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 450.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 463.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 508.900 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 526.900 TL
YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg- 549.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 512.900 TL
Essential ECO- G 100 bg - 544.900 TL
Expression ECO- G 100 bg - 563.300 TL
Essential TCe 150 bg 4x4 - 624.500 TL
Essential TCe 150 bg EDC - 628.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC - 674.900 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 - 691.900 TL
YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
Matrah öncesi fiyatı: 588.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 555.000 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 603.900 TL
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu - 603.900 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 608.900 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu - 634.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 649.000 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 437.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 365.300 TL
Aralık fiyatı: 374.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 558.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 528.000 TL
Aralık fiyatı: 540.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 632.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik - 683.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 474.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL
Aralık fiyatı: 424.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 688.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 708.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 509.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 453.500 TL
Aralık fiyatı: 463.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 702.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 743.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 426.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 561.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 530.800 TL
Aralık fiyatı: 543.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 652.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 488.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 434.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 586.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 554.400 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 662.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL
Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel
Matrah öncesi fiyatı: 576.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 545.000 TL
Aralık fiyatı: 557.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 692.900 TL
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 474.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 576.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 438.000 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 661.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 717.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 501.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 446.400 TL
Aralık fiyatı: 456.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 619.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 708.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 737.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 536.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 507.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 721.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 772.900 TL
Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 701.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 754.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 606.500 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 736.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 789.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 475.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 423.200 TL
Aralık fiyatı: 439.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 426.800 TL
Aralık fiyatı: 428.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 566.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 535.500 TL
Aralık fiyatı: 551.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 583.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 551.600 TL
Aralık fiyatı: 596.600 TL
500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid
Fiyatı: 611.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 666.900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 641.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL
Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 577.700 TL
Matrah sonrası fiyatı: 545.700 TL
Aralık fiyatı: 552.100 TL
Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 799.300 TL
EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin
Fiyatı 669.600 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 758.900 TL
Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin
Liste fiyatı 757.600 TL
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Matrah öncesi fiyatı: 567.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 547.000 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
Matrah öncesi fiyatı: 585.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 563.500 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 331.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 300.566 TL
Aralık fiyatı: 313.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 329.298 TL
Aralık fiyatı: 343.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 339.887 TL
Aralık fiyatı: 354.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 355.328 TL
Aralık fiyatı: 370.000 TL
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Matrah öncesi fiyatı: 444.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 370.354 TL
Aralık fiyatı: 385.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 424.680 TL
Aralık fiyatı: 442.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 432.680 TL
Aralık fiyatı: 450.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 455.347 TL
Aralık fiyatı: 475.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 469.569 TL
Aralık fiyatı: 519.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 460.616 TL
Aralık fiyatı: 509.000 TL
i20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 777.000 TL
Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 628.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 563.674 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 674.000 TL
1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 734.000 TL
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 472.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 419.791 TL
Aralık fiyatı: 437.000 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik
Matrah öncesi fiyatı: 503.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 447.347 TL
Aralık fiyatı: 466.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
Matrah öncesi fiyatı: 525.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 466.903 TL
Aralık fiyatı: 516.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
Matrah öncesi fiyatı: 550.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 519.562 TL
Aralık fiyatı: 541.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Matrah öncesi fiyatı: 568.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 537.002 TL
Aralık fiyatı: 559.000 TL
Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT
Fiyatı: 688.000 TL
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 443.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 369.420 TL
Ocak 2023 fiyatı: 420.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live
Matrah öncesi fiyatı: 450.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 375.250 TL
Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool
Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL
Ocak 2023 fiyatı: 445.000 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel
Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL
Ocak 2023 fiyatı: 445.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Matrah öncesi fiyatı: 532.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 473.120 TL
Ocak 2023 fiyatı: 556.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor
Matrah öncesi fiyatı: 592.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 559.220 TL
Ocak 2023 fiyatı: 646.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 672.000 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 770.000 TL
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool
Fiyatı: 740.000 TL
Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 770.000 TL
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL
Ocak 2023 fiyatı: 552.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Aralık 2022 fiyatı: 545.060 TL
Ocak 2023 fiyatı: 644.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 672.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 686.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 763.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 763.000 TL
MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS
Fiyatı: 563.600 TL
MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TL
Space Star 1.2 INTENSE CVT
Matrah öncesi fiyatı: 493.600 TL
Matrah sonrası fiyatı: 438.900 TL
Aralık fiyatı: 452.000 TL
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna
Fiyatı: 614.800 TL
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı: 681.400 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 780.700 TL
CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE
2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION
2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE
2022 Aralık fiyatı: 633.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 665.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE -
2022 Aralık fiyatı: 707.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 754.900 TL
Yeni Astra
1.2 130 HP Benzin MT6 Edition -
2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL
2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL
2022 Aralık fiyatı: 679.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 715.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION -
2022 Aralık fiyatı: 731.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 769.900 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
465.000 TL
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 610. 000 TL
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 613.000 TL
208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 679.500 TL
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 748.500 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı - 716.000 TL
2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 797.000 TL
Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Matrah öncesi fiyatı: 448.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 373.000 TL
Aralık fiyatı: 376.900 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 536.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 507.000 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 578.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 546.000 TL
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Matrah öncesi fiyatı: 447.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 372.000 TL
Aralık fiyatı: 373.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 524.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 556.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 526.000
Captur Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
Liste fiyatı 742.000 TL
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 762.000 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 790.000 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 551.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 711.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 797.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 752.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 848.000 TL
SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -
2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL
2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL
1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 621.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 665.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 671.000 TL
Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 642.000 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 670.300 TL
COROLLA 1.5 Dream - 709.900 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 738.150 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 785.000 TL
YARIS 1.0 Vision
2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL
2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
2022 Aralık fiyatı: 661.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 700.300 TL
1.5 Flame Multidrive S
2022 Aralık fiyatı: 672.100 TL
2023 Ocak fiyatı: 711.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
2022 Aralık fiyatı: 699.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 740.050 TL