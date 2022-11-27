Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.

400-450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız.