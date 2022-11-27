Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2023 yılına girmemizle birlikte markalar listelerine güncelliyor ve yeni zamlar geliyor. 2023 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobilleri derledik. Listemizde 800 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 1

Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.  

400-450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. 

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 2

OTOMOBİLDE ÖTV MATRAH LİMİTİ ARTTI

Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi Kasım ayında yapıldı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri değiştirildi.

Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. 

Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 3

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. 

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? İşte matrah düzenlemesi öncesi fiyatlar ve sonrasında oluşan indirimli son fiyatlar...

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 4

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Matrah öncesi fiyatı: 524,000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL

Aralık fiyatı: 473,900 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Matrah öncesi fiyatı: 576,200 TL

Matrah sonrası fiyatı: 544,300 TL

Aralık fiyatı: 558,400 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 638,200 TL 

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 736,700 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 5

VOLKSWAGEN 

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 652,600 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 764,500 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 6

VOLKSWAGEN

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 706,900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 7

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

Fiyat 658,100 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 8

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Matrah öncesi fiyatı: 490.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 435.750 TL

Aralık fiyatı: 459.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 629.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 730.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 9

SEAT

LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 795.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 10

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 695.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 

Fiyatı 745.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 

Fiyatı 755.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 11

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 

Matrah öncesi fiyatı: 508.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 452.568 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 

Matrah öncesi fiyatı: 549.400 TL

Matrah sonrası fiyatı: 518.984 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 12

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

Liste Fiyatı 659.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 694.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 13

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 735.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 14

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 474.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 421.521 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Matrah öncesi fiyatı: 574.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 542.205 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business

Matrah öncesi fiyatı: 591.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 558.260 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 597.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 607.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 15

CİTROEN 

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Fiyatı: 675.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 710.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 772.000 TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 761.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 16

CİTROEN 

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 514.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 457.141 TL

Aralık fiyatı: 516.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 17

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 672.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - 
793.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 18

DACİA

YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT

Matrah öncesi fiyatı: 515.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL

Aralık fiyatı: 458.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 19

DACİA 

YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg

Matrah öncesi fiyatı: 506.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 450.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000  TL

Matrah sonrası fiyatı: 463.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900  TL

Matrah sonrası fiyatı: 508.900 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 526.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 20

DACİA 

YENİ DUSTER  Essential TCe 90 bg- 549.900  TL

Matrah sonrası fiyatı: 512.900 TL

Essential ECO- G 100 bg - 544.900 TL

Expression ECO- G 100 bg - 563.300 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 - 624.500 TL

Essential TCe 150 bg EDC - 628.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC - 674.900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 - 691.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 21

DACİA

YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu

Matrah öncesi fiyatı: 588.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 555.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 603.900 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu - 603.900  TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 608.900 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu - 634.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 649.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 22

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli 

Matrah öncesi fiyatı: 437.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 365.300 TL

Aralık fiyatı: 374.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 558.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 528.000 TL

Aralık fiyatı: 540.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 632.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik  - 683.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 474.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL

Aralık fiyatı: 424.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 688.900 TL 

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 708.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 509.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 453.500 TL

Aralık fiyatı: 463.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 702.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 743.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 23

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 426.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 561.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 530.800 TL
Aralık fiyatı: 543.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 652.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 488.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 434.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 586.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 554.400 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 662.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 24

FIAT

Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel

Matrah öncesi fiyatı: 576.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.000 TL

Aralık fiyatı: 557.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 692.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 25

FIAT

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Matrah öncesi fiyatı: 474.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 576.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 438.000 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 661.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 717.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 501.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 446.400 TL

Aralık fiyatı: 456.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 619.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel  - 708.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 737.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 536.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 507.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 721.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 772.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 26

FIAT

Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 701.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 754.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 606.500 TL

1.6 M.Jet 130 HP  DCT Lounge Otomatik Dizel - 736.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 789.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 27

FİAT 

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 475.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 423.200 TL

Aralık fiyatı: 439.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 426.800 TL

Aralık fiyatı: 428.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 566.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 535.500 TL

Aralık fiyatı: 551.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 

Matrah öncesi fiyatı: 583.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 551.600 TL

Aralık fiyatı: 596.600 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 28

FİAT 

500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid

Fiyatı: 611.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 666.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 29

FİAT 

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 641.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 30

FORD

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 577.700 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.700 TL

Aralık fiyatı: 552.100 TL

Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 799.300 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 31

FORD

EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin 

Fiyatı 669.600 TL

ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS  Otomatik - Benzin - 758.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 32

FORD

Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin

Liste fiyatı 757.600 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 33

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Matrah öncesi fiyatı: 567.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 547.000 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

Matrah öncesi fiyatı: 585.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 563.500 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 34

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 331.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 300.566 TL

Aralık fiyatı: 313.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 329.298 TL

Aralık fiyatı: 343.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 339.887 TL

Aralık fiyatı: 354.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 355.328 TL

Aralık fiyatı: 370.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 35

HYUNDAİ 

Hyundai i20  100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Matrah öncesi fiyatı: 444.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 370.354 TL

Aralık fiyatı: 385.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 424.680 TL

Aralık fiyatı: 442.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 432.680 TL

Aralık fiyatı: 450.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 455.347 TL

Aralık fiyatı: 475.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 469.569 TL

Aralık fiyatı: 519.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 460.616 TL

Aralık fiyatı: 509.000 TL

i20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 777.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 36

HYUNDAİ 

Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 

Fiyatı 628.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 563.674 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 674.000 TL

1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 734.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 37

HYUNDAİ

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel 

Matrah öncesi fiyatı: 472.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 419.791 TL

Aralık fiyatı: 437.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik 

Matrah öncesi fiyatı: 503.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 447.347 TL

Aralık fiyatı: 466.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

Matrah öncesi fiyatı: 525.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.903 TL

Aralık fiyatı: 516.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

Matrah öncesi fiyatı: 550.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 519.562 TL

Aralık fiyatı: 541.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Matrah öncesi fiyatı: 568.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 537.002 TL

Aralık fiyatı: 559.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 38

HYUNDAİ

Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 

Fiyatı: 688.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 39

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 443.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 369.420 TL

Ocak 2023 fiyatı: 420.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live

Matrah öncesi fiyatı: 450.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 375.250 TL

Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL

Ocak 2023 fiyatı: 445.000 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel

Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL

Ocak 2023 fiyatı: 445.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 40

KİA

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 532.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 473.120 TL

Ocak 2023 fiyatı: 556.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 

Matrah öncesi fiyatı: 592.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 559.220 TL

Ocak 2023 fiyatı: 646.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 672.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 41

KİA

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 770.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 42

KİA

Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 740.000 TL

Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 770.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 43

KİA

STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 

Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL

Ocak 2023 fiyatı: 552.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Aralık 2022 fiyatı: 545.060 TL

Ocak 2023 fiyatı: 644.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 672.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 686.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 763.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 763.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 44

MG

MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS

Fiyatı: 563.600 TL

MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 45

MITSUBISHI

Space Star 1.2 INTENSE CVT 

Matrah öncesi fiyatı: 493.600 TL

Matrah sonrası fiyatı: 438.900 TL

Aralık fiyatı: 452.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 46

NİSSAN

Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna

Fiyatı: 614.800 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 47

NİSSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı: 681.400 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 780.700 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 48

OPEL

CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 

2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 

2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE

2022 Aralık fiyatı: 633.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 665.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 

2022 Aralık fiyatı: 707.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 754.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 49

OPEL

Yeni Astra 

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 

2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 50

OPEL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP  - ESSENTIAL

2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL

2022 Aralık fiyatı: 679.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 715.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 

2022 Aralık fiyatı: 731.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 769.900 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 51

PEUGEOT

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

 465.000 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 610. 000 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 613.000 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 679.500 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 748.500 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 52

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı - 716.000 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 797.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 53

RENAULT

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Matrah öncesi fiyatı: 448.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 373.000 TL

Aralık fiyatı: 376.900 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 536.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 507.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 578.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 546.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 54

RENAULT

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Matrah öncesi fiyatı: 447.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 372.000 TL

Aralık fiyatı: 373.900 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 524.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 556.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 526.000

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 55

RENAULT 

Captur Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg

Liste fiyatı 742.000 TL

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 762.000 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 790.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 56

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 551.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 711.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 797.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 752.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 848.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 57

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 

2022 Aralık fiyatı:  562.026 TL

2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 621.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 665.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 671.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 58

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision 

Liste fiyatı 642.000 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 670.300 TL

COROLLA 1.5 Dream - 709.900 TL 

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 738.150 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 785.000 TL

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 59

TOYOTA

YARIS 1.0 Vision 

2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL
2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 

2022 Aralık fiyatı: 661.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 700.300 TL

1.5 Flame Multidrive S 

2022 Aralık fiyatı: 672.100 TL
2023 Ocak fiyatı: 711.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 

2022 Aralık fiyatı: 699.000 TL  
2023 Ocak fiyatı: 740.050 TL

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