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Şimşek: Enflasyon 2024 ortasından itibaren düşmeye başlayacak

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını kaydetti.

Şimşek: Enflasyon 2024 ortasından itibaren düşmeye başlayacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. 

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.
Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.
Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

temmuz ayında TÜFE'de yüzde 9,1 artış kaydederken, yıllık bazda 47,8'e yükseldi. Temmuda aylık bazda tüm zamanların en yüksek enflasyonu görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

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