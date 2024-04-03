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Şimşek: Enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" dedi.

Şimşek: Enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Mart ayı enflasyonu belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

İstanbul'da mart ayında enflasyon arttı

İstanbul'da mart ayında enflasyon arttı

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