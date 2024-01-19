Şimşek'ten seçim ekonomisi iddialarına yanıt: Hedefleri tutturmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim ekonomisi iddialarına yanıt verdi.



Sosyal medya hesabından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yayımladığı "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.' iddiası doğru değildir." paylaşımı alıntılayan Şimşek şunları kaydetti:



"Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız.



Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."



"BÜTÇE DİSİPLİNİ ÖNCELENİYOR"



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır.



Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir."