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Şimşek'ten Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı temaslarının son durağı Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Şimşek, iki gün boyunca Türkiye ekonomisini, programını anlattıklarını ve iki ülke arasındaki potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Şimşek, Suudi mevkidaşıyla iş birliği anlaşmasına imza attı.

Şimşek'ten Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ziyareti kapsamında 'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Körfez ziyaretinin son durağı olan Riyad’da iki gün boyunca yatırımcılarla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Şimşek şunları kaydetti: "Bu yıl yedincisi düzenlenen “The New Compass” temalı “Future Investment Initiative” toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “Balancing the Meaning of Finance” panelinde Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık."

Şimşek'ten Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklama - 1 Bakan Şimşek, Suudi mevkidaşı Mohammed Al-Jadaan ile iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile kamu maliyesi ve vergilendirme reformları, maliye politikalarıyla bağlantılı iklim değişikliği, kamu özel iş birlikleri, ulusal mali politikaları, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi konularını içeren “Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı”na imza attıklarını açıkladı.

"YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Şimşek, Suudi Arabistan Bakanı Halid El-Falih ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Şimşek: Yabancı yatırımlar geri dönecek

Şimşek: Yabancı yatırımlar geri dönecek

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