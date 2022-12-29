SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı. Buna göre, temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre ise yüzde 100 artış yapılmıştı.

TL MEVDUATA STOPAJ DESTEĞİNDE SÜRE UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir kararda ise TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre uzadı. 31 Aralık'ta bitecek olan destek 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaskanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.