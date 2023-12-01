SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili ilk toplantı tarihi belli oldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık ayında bir dizi toplantı yaparak bir sonraki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirliyor.



2024'te geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.



IŞIKHAN: ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili son açıklamasında, "Şu an teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Alt sınırı yok, çalışanlarımızı, işçilerimizı tüm kesimlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte her iki tarafın da maksimum fayda elde edeceği şekilde uzatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



TEK ZAM MI OLACAK?

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Ancak 2024'te tek zam ihtimali üzerinde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” açıklaması yapmıştı.

VİDEO: ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANACAK?