ntv.com.tr

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'a ilişkin kredi açıklaması yaptı. Nebati, "Kamu bankaları ile bugün görüştük. Togg alımında gerekirse kar etmeyecek şekilde kredi verecekler" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Kamu bankaları yerli otomobil için uygun kredi verecek.

TRT 'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu bankaları ile bugün görüştük. Togg alımında gerekirse kar etmeyecek şekilde kredi verecekler" dedi.

Togg'un ilk modeli C-SUV'un ön siparişleri şubat ayında alınmaya başlanacak. Aracın fiyatı da ön siparişlerin başlamasıyla belli olacak.

İLK TOGG BANTTAN İNDİ

Cumartesi güni ilkl Togg, banttan inmiş ve Gemlik Kampüsü'nde seri üretim başlamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamu ve özel sektör banka yöneticilerine bir çağrı yaparak, "Vatandaşımızın Togg'u rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca 'Türkiye'nin otomobili' diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım" demişti.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...