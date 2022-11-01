SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması

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Kamu bankaları yerli otomobil Togg için uygun kredi verecek.

TRT Haber'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu bankaları ile bugün görüştük. Togg alımında gerekirse kar etmeyecek şekilde kredi verecekler" dedi.

Togg'un ilk modeli C-SUV'un ön siparişleri şubat ayında alınmaya başlanacak. Aracın fiyatı da ön siparişlerin başlamasıyla belli olacak.

İLK TOGG BANTTAN İNDİ

Cumartesi güni ilkl Togg, banttan inmiş ve Gemlik Kampüsü'nde seri üretim başlamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamu ve özel sektör banka yöneticilerine bir çağrı yaparak, "Vatandaşımızın Togg'u rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca 'Türkiye'nin otomobili' diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım" demişti.