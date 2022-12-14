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SON DAKİKA HABERİ... Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi. EYT düzenlemesine ilişkin konuşan "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ... Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ve EYT çalışmasına ilişkin konuştu.

Ankara'da gerçekleşen bir konferansta konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili ikinci toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapıp kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına 7 Aralık'ta başlamıştı. İkinci toplantı bugün gerçekleşecek. 

EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Konuşmasının ardından gazetecilerin "EYT ile ilgili teknik sorun nedir, yaş mıdıır" sorusunu yanıtlayan Bilgin şunları söyledi: 

"Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."

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