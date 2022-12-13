SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.





Türkmenistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ

Türkiye özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında örnek gösterilen bir ülke olmuştur.

Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.

Antalya'da toplam 132 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir.

Afetten zarar gören ilk etapta 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.

KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır.

TÜRKMEN GAZI

Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkil edecektir. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.



SURİYE'YE OLASI KARA HAREKATI

Suriye'ye bu işin tarihi verilmez hedefler belli. Hedefimiz sınırdan 30 kilometre derinlikli güvenlik şeridi oluşturmak.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyor. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

ANAYA DEĞİŞİKLİĞİ

(Bahçeli ile görüşme) Cumhur ittifakı olarak Devlet bey ile etraflıca bir çok konuyu görüştük. Tabi şu bir gerçek ikimizin oyu parlamtentoda Anayasa değişikliğine yeterli değil. Bu konularla ilgili olarak gerek başörtü meselesi gerek aile konusu bu konularda Anayasa değişikliği hususunda parlemontada diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılacaktır. Temennimiz odur ki Parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...