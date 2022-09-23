SON DAKİKA HABERİ... Bilgin: EYT'de çözüm aşamasına geldik

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.

Bilgin, "O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.

"90 BİN TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI TAMAM"

Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.



"ARALIKTA ASGARİ ÜCRETİ YENİDEN DEĞERLEDİRECEĞİZ"



Bakan Bilgin, aralık ayında enflasyonda ortaya çıkan tabloya göre asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

"VERGİ DİLİMİ SORUNU İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Bakan Bilgin, çalışanların vergi dilimi sorununa ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bilgin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görümelerimz var. Vergideki bu oynaklığın düzeltilmesi gerekir. Bu konuda olumlu bir yaklaşım içinde olunduğunu belirtmek isterim" dedi.

Bilgin, geçici işçilerle ilgili sorunun da çözüleceğini sözlerine ekledi.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN HAZIRLIĞI YAPTIK"

Sözleşmeli personel meselesinin medyada yer aldığını hatırlatan Bilgin, " Bakanlar Kurulunda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık” dedi.

EYT'DE HANGİ FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR?

Bakan Bilgin'in açıklamalarını NTV yayında değerlendiren TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları sağlayanların emeklilikte yolunun açıldığını söyledi.



Kılıç şunları söyledi:



"EYT'de çok sayıda formül gündeme getirildi. Netleşmiş bir şey yok. Bakanın sözlerinden şunu anlıyoruz. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik için gereken şartlar sağlanmışsa bugün o şartları sağlanmış kişilere emeklilikte yol açılmış demektir diye düşünüyorum. Benim temel düşüncem de bu. Yaş koşulunun dışarıda bırakılmasıyla, 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullara dönülmesiyle biz bu problemi çözeriz. Tahmin ediyorum bu yönde ilerlenecektir. Henüz net bir şey yok. Çözüm konusunda ciddi bir tavır sergilendi. Aralık ayındaki taslağı beklemek gerekecek. "Oyunun kurallarının sonradan değiştiği bir dönem yaşadık, biz yeniden oyunun kurallarına dönülmesini talep ediyoruz" diyor EYT'liler. Bunda da son derece haklılar. Umarım bu çerçevede gelişir ve herkes istediğini elde etmiş olur."