SON DAKİKA HABERİ: Çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi Meclis’ten geçti

Son dakika haberi! Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.



1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.



Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.



Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

TURİZM AMAÇLI KONUT KİRALAMALARI

Teklifle ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için sözleşme yapılmadan önce izin belgesi alınması zorulu olacak. İzin belgesi verme, ücretleri belirleme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olacak.

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlara 1 milyon lira idari para cezası verilecek. Kapadokya Alanı'nda izinsiz yeni yapı, izinsiz kaya oyma, doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz toprak alma, izinsiz yeni tarımsal alanlar oluşturulamayacak.