SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayacak

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Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi.



EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.

Toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek.

4 FORMÜL MASADA

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 farklı formülle ilgili sunum yapılacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.



EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?



8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti.



Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.

YAŞ ŞARTI TARTIŞMASI



EYT'de en önemli belirsizliklerden biri yaş şartının gelip gelmeyeceği. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bu ay başında Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'nin de yer aldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi. Bu konuda nihai bir karara varılmazken, yaş sınırı olup olmayacağına yönelik tartışmalar devam etti.