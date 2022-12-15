SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalar yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ve asgari ücrete ilişkin konuştu.



"EYT konusunun 2023’e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."



BAKAN BİLGİN: TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, EYT'ye ilişkin teknik sorunların çözüldüğünü ve altyapıyı oluşturduklarını açıkladı. Bakan Bilgin, "İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" ifadesini kullandı.



ASGARİ ÜCRETTE İKİ TUR YAPILDI



Asgari ücret görüşmelerinde ise ikinci tur geride kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleşen ikinci görüşmesi sonrasında henüz bir rakam ortaya çıkmadı. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı belirsiz.