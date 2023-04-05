SON DAKİKA HABERİ: Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Buna göre edemeler bayramdan önce yapılacak.

SSK'LILARA NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;



- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?



Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı.