ntv.com.tr

SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 5 bin lira ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira  ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.

SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 5 bin lira ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu

Son dakika haberi! 

Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu.

Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak.

Ödemeler yarından itibaren yapılacak.

HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...