SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 5 bin lira ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu

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Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu.



Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak.



Ödemeler yarından itibaren yapılacak.



HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü



17,18, 19 olanlar için 11 Kasım



20, 21, 22 olanlara 12 Kasım



23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım



Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:



14 Kasım