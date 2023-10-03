SON DAKİKA HABERİ: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

EYLÜLDE EN ÇOK ARTIŞ EĞİTİMDE



Ana harcama grupları itibarıyla TÜFE'de en çok artış yüzde 30,27 ile eğitimde görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 10,03, konutta yüzde 5,76, ev eşyasında yüzde 5,22, eğlence ve kültürde yüzde 4,66, ulaştırmada yüzde 4,35, lokanta ve otellerde yüzde 4,15, haberleşmede yüzde 3,57, sağlıkta yüzde 3,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,32, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,59 artış gerçekleşti.



LOKANTA VE OTELLERDE FİYATLAR İKİYE KATLANDI



Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller grubunda meydana geldi. Onu yüzde 80,96 artışla eğitim, yüzde 79,79 ile sağlık, yüzde 76,06 ile ulaştırma, yüzde 75,14 ile gıda ve alkolsüz içeekler, yüzde 67,16 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 63,75 ile ev eşyası, yüzde 55,43 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,59 ile haberleşme, yüzde 32,54 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 20,16 ile konut izledi.

128 KALEMDE FİYAT ARTIŞI

TÜFE'de kapsanana 143 temel başlıktan 128'inde fiyat artışı, 11'inde düşüş gerçekleşirken, 4'ünde değişim olmadı.