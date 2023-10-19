SON DAKİKA HABERİ: Fed Başkanı Powell’dan faiz artışına yeşil ışık

Son dakika haberi! Fed Başkanı Jerome Powell New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalar yaptı.

Powell, "Belirsizlikleri ve riskleri göz önüne aldığımızda ve geldiğimiz noktaya bakıldığında Komite temkinli biçimde ilerliyor. Trendin üzerindeki büyümeye veya işgücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir." değerlendirmesini yaptı.



Powell enflasyona dair "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi. Enflasyonda düşüş patikası zorlu olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.



Jeopolitik gerilimin son derece yükseldiğine vurgu yapan Powell bu durumun temel risk oluşturduğunu söyledi. Fed Başkanı, yeni ve eski belirsizliklerin para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevlerini zorlaştırdığını dile getirdi.



İşgücü piyasasına dair Powell, “Pek çok gösterge, işgücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Powell sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi, politika faizlerinin şimdiki seviyelerinde zorlanmıyor gibi görünüyor, sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmek zor. Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim."

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