SON DAKİKA HABERİ: Fed Başkanı Powell'dan karar sonrası açıklama

Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

Fed Başkanı Powell, toplantının ardından yaptığı konuşmasında, "Daha fazla faiz artışı ihtiyacını değerlendirirken gelen verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının beklenmeyen etkilerine odaklanacağız" dedi.

Powell, "Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...