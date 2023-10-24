SON DAKİKA HABERİ: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Son dakika haberi! Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Buna göre, 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü ücretleri tarifesi şu şekilde olacak:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti, tek yönde, 8,5 liradan, 15 liraya çıktı.

Motosikletler: 6 TL



Binek araçlar: 15 TL



Ağır vasıtalar ise türüne göre, 42 TL ile 110 TL ödeyecek.

Osmangazi Köprüsü, otomobiller için 290 lira, minibüsler için 465 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeyse otomobil için 35 lira ve motosiklet için 25 lira ödeme alınacak.

Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Köprü geçiş ücretleri geçen sene alınan kararla tek yönlü olarak ücretlendiriliyor. Yani bir araç hem gidişte hem de dönüşte ayrı ayrı ücret ödüyor.