SON DAKİKA HABERİ: Kritik ABD enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.



ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklandı.

Çekirdek TÜFE de yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,6 arttı.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.



ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aşmıştı.



ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

TÜFE verileri Fed'in faiz politikasının seyri için yakından takip ediliyor. ABD'de faiz artışlarına rağmen enflasyonun hala yüksek seyretmesi, yüksek oranlı faiz artışlarının süreceği anlamına geliyor.



Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.



Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi.