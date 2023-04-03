SON DAKİKA HABERİ: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER



Martta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 67,89, sağlıkta yüzde 64,68, konutta yüzde 56,12, ev eşyasında yüzde 53,35 artış gerçekleşti.



143 BAŞLIKTAN 111'İNDE ARTIŞ



Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 111 temel başlığın endeksinde artış, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

ZAM ŞAMPİYONU DANA ETİ



Mart ayının zam şampiyonu yüzde 19,90'lık fiyat artışıyla dana eti oldu. Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri yüzde 15,16, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 11,16, paket turlar yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

EN ÇOK DÜŞÜŞ ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA



Martta en çok fiyat düşüşü yüzde 6,25 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında görüldü. Sebze (patates ve bazı yumru biktiler hariç) fiyatları yüzde 5,01, kadın giyim yüzde 3,79, erkek giyim yüzde 2,15 geriledi.



EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.



12 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyordu.



Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.