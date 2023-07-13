SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli maaşına zam Meclis'ten geçti

Son dakika haberi! Yasayla, en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Tüm memur maaşlarına 17,55 zammın yanı sıra 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. İşçi, memur ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk altı ayı için yüzde 25 zam yapılacak.

Depremin yol açtığı olumsuzların giderilmesi amacıyla araç sahiplerinden bir seferliğe mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Ek vergi, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilecek.

Yasayla ayrıca, Covid döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları geri ödenecek.

Konut kiralarında artışı yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme de bir yıl daha devam edecek.