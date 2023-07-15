SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli maaşlarına zam Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

Araç sahiplerinden de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak.

Yasayla ayrıca, Covid-19 döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları da geri ödenecek.

Konut kiralarında artışı yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme bir yıl daha devam edecek.