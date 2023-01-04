SON DAKİKA HABERİ: Orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar açıklandı

Son dakika haberi!

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu.

Kampanyanın adı Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim olarak olacak.

ÜÇ BÖLGE İÇİN FARKLI KREDİ TUTARI



Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölgede yer alacak.

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.

KONUTU OLMAYANLAR YARARLANABİLECEK

Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak gerekiyor.



5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK

1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır bu illerde ikamet şartı var. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

15 YIL VADE, YÜZDE 0,69 FAİZ

Asgari peşinat oranı tüm iller için yuzde 10 olacak. Azami 15 yıl vade ve 0,69 faiz oranı olacak.

Vatandaşların ilk 3 yıldaki aylık taksitlerinin bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

HANGİ KONUTLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

3 aşamadaki konut için kredi kullanılacak. Tamamlanmış konutlar, belirli oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterine uygun konutlar, yapımına başlanacak olan konutlar.

Proje kapsamında müteahhitlere KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sağlanacak.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU



Yüzde 0,69 faiz ile 1 milyon lira kredi için 15 yıllık taksit tutarları



İlk yıl: 4 bin 410 TL

İkinci yıl: 5 bin 400 TL

Üçüncü yıl: 6 bin 480 TL

Dördüncü yıldan son 8 yıla kadar: 10 bin 315 TL

Son 8 yıl: 12 bin 697 TL



Toplam ödenecek tutar: 1 milyon 909 bin TL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2016 yılında ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için konut hesabını uygulamaya aldık. Vatandaşların konut piyasasındaki dalgalanmalardan korumak amacıyla geçtiğimiz mayıs ayında konut finasman projesini hayata geçirdik. İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle de dar gelirle vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırıyoruz. Yeni Evim piyasa koşullarına göre avantajlı faiz ve ilk üç yıl bakanlık katkısıyla ödeme kolaylığı, hane halkının geliriyle uyumlu bir program.

"TAKSİT TUTARININ BELLİ KISMINI BAKANLIK ÜSTLENECEK"

Sağlanacak finansman tutarları İstanbul'da en çok 5 milyon liraya, ikinci bölgede en çok 3 milyon, üçüncü bölge için en çok 2 millyon liradır. Finansman sıfır konutlara yönelik olacak. Hali hazırda bir konutunun olmamaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk iki bölgede son bir yılda bu illerde ikamet şartı var. 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10. 15 yıl vadeyle bir mortgage olacak. Faiz oranı 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İlk üç yıl ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmını geri ödenmek koşuluyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.



3 aşamadaki konut için kredi kullanılacak. Konutlar tamamlanmış , krediye uygun ve yapımı başlanacak konutlar için uygun olacak. İlk iki durumda ilgili bankalar tarafından kredilendirme uygun olursa bakanlık katkısı sağlanacak. Üçüncü durumda ise konutun bir parçası oluduğu projenin bankalar tarafından kredilendirmeye uygun olarak değerlendirilmesi kıstas olacaktır.



Vatandaşlarımızın refahını artırmak için enflasyonla amansız mücadele veriyoruz. Mayıs ayında açıkladığımız konut finansmanı sonrasında yaşadıklarımızın tekrar yaşanmaması için tüm verilerimizi elimizin altında tutuyoruz. Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz."

"BAŞVURU BANKALARA YAPILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmasında şunları kaydetti:

"İlk etapda 100 bin ailemizi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu finans modelinden faydalanmak isteyen firmalar kampanyamıza dahil olacak. Konut alacak olanlar bankaların şubelerine başvuru yapacaklar. Vatandaşlar Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerinden, belli oranda tamamlanmış olan projelerden faydalanabilecek. Yeni arzları da artırmak durumundayız. Bankalarlar garantörlük sözleşmesi imzalamış projelerden de yararlanılabilir.

"16 OCAK'TA BAŞLAYACAK"

Emlak Konut bünyesindeki tüm projeler kampanyaya dahil olacak. Büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri teknik ve mali kriterleri karşıladıkları müddetçe kampanyaya dahil olacak. Yüklenici firmalar da konut bedelinin yuzde 5'i kadar vatandaşa destek sağlayacak. Kampanya 16 Ocak itibariyle başlayacak.Yeni Evim Kampanyası ile ilgili ayrıntılar ve gelişmeler 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebilecek. Kampanyada alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek. Kampanya ekonomiye 600 milyar liralık bir katma değer oluşturacak."



Ailede konut olmama şartı olduğunu belirten Kurum, "Ailede konutu olmayanlar başvurabilecek. Bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş bireyler başvurabilir" dedi.

"TAVAN FİYAT OLACAK"

Bakan Kurum, konutta tavan fiyat olacağını ve iller bazında tavan fiyatları açıklayacaklarını kaydetti.