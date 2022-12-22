SON DAKİKA HABERİ: Yeni asgari ücret açıklandı (2023 asgari ücret zammı ne kadar?)

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı.

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları ortak rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Elbette herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Ne emekçilerin hakkının yenmesine, ne de işverenlerin üzerine altından kalkamayacakları yükün binmesine rıza gösteririz. Makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarfettik. Çalışan temsilcilerinin aramızda olmasını isterdik. Asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmiş yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık.

Açıklayacağımız rakam genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk işgücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Kadınların işgücüne katılımı rekor kırdı. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi sarstığı süreçte Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi ilgiyle takip edilmektedir.

"ENFLASYONU YÜZDE 20'Lİ RAKAMLARA İNDİRMEYE KARARLIYIZ"

Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat reel olarak yüzde 142 artmıştır. Tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını muafiyet kısmına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyondaki artış asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yöneltti. Sırtımızda bu devletin küfesi var. Yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 kümülatif yüzde 95 artış sağladık. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar. Çünkü bir sıkıntısı yok. 85 milyon nüfusu olan ülkemiz bu yıl 1 milyonun üzerinde artış daha söz konusu nüfus olarak. 86 milyonu aşması mümkün. Bu ayla birlikte enflasyonun hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Yıl ortasında yüzde 30'lu yıl sonu yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız.



NET ASGARİ ÜCRET: 8 BİN 500 TL

Asgari ücreti belirlerken geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörümüzü gözettik. Ara düzenlemeden de kaçınmayız. Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre yüzde 94, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak."

İŞÇİ TARAFI KATILMADI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. Toplantıda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ten katılım olmadı.



ÜÇ TOPLANTIDAN UZLAŞMA ÇIKMADI



Asgari ücreti belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta üçüncü kez bir araya gelmişti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren son toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti. Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Bu toplantıda da uzlaşma sağlamamıştı.



İŞÇİ TARAFININ TEKLİFİ: 9 BİN LİRA



Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıklamıştı. Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" ifadelerini kullanmıştı.



Türk-İş, pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını talep etmişti.



BAKANLIK ANKETİ: 7 BİN 845 TL



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptırdığı asgari ücret anketinde kamuoyunun asgari ücret için ortak beklentisi net 7 bin 845 lira olmuştu.



YIL YIL ASGARİ ÜCRET



2022 Temmuz: 5 bin 500 TL

2022 Ocak: 4 bin 253 TL

2021 2 bin 825 TL

2020: 2 bin 324 TL

2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL