SON DAKİKA HABERİ: Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz kredi Meclis'te

Son dakika haberi! Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sunulacağını açıklamıştı.



2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.



FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.



Buna göre, yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.



EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.



2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi.

Yönetmelik çıkarılması gerektiğini belirten Göktaş, pilot bölgeden başlama nedeninin deprem bölgesindeki gençlere destek olduğunu kaydetti.