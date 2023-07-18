SON DAKİKA HABERİ: Fahiş fiyat ve stokçuluğa 6 ayda 152 milyon 820 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı uygulamaları sürüyor.



Bakanlık tarafından, piyasa dengesini bozucu eylemler, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek için kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2023 yılının ilk 6 ayında kesilen cezalara ilişkin bir açıklama yaptı.



Kurudan yapılan açıklamaya göre, 2023’ün ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477 lira idari para cezası uygulandı.

Kurul cezalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



- 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesilmiştir.

- Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik bakanlığımız müfettişleri ve ik müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verilmiştir.

- Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ökçekli markete 74 bin 303,5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 945,5 lira idari para cezası verilmiştir.



- Bu kapsamda, bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 396 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası uygulanmıştır.