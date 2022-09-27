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SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankalarının, Rusya'nın ödeme sistemi Mir'den çıktığı açıklandı. Mir'den daha önce de özel bankalar çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

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Son dakika haberi! Kamu bankalarının, Rusya'nın yerel ödeme sistemi Mir uygulamasının kullanımını durdurdukları açıklandı.

Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı.

İş Bankası ve DenizBank, ajanslara yaptıkları açıklama ile Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu.

İki özel bankanın ardından üç kamu bankası da Mir'den çıktıklarını duyurdu. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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