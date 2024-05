“Sosyal Etki Zirvesi'24” ‘Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz’ mottosuyla 30 Mayıs Perşembe günü İş Sanat Levent’te!”

Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 paydaş hedefi ile “Ve Birliktelik Zamanı” diyerek çıkılan bu yolculukta; hedef STK’ların, Vakıfların, Kurumların, Üniversitelerin paydaşlığı ile topluma; birlikteliğin, çeşitliliğin, farklılıkların bir arada olmasının başta bizlere ve toplumsal dönüşüme etkisinin mesajını vermek, toplumdaki eşitsizlikleri gündeme getirmek ve sorgulatmak, ortak akıl ile çözümler geliştirmek ve Kamu desteğini alarak savunu çalışmaları yapmaktır.



"Sosyal Etki Zirvesi'24”, toplumda göz ardı edilen konuların ele alındığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal adalet, sınıfsal eşitsizlik, insan-doğa dengesizliği, gibi konularda sürdürülebilir farkındalık ile değişim elçileri yaratarak rol modellikleri ile yeni fikirlerin kapsama alınmasını sağlamak için somut adımların atılmasını sağlayarak, mevcut projelerin izlenebilir, uygulanabilir, çözüm ve sonuç odaklı olmaları için ortak çözüm önerileri ve/veya yeni projeler yaratmaları için ilham vermeyi amaçlamaktadır.



"Sosyal Etki Zirvesi'24” Paydaşları:



10.000 Kadın, Acarkent Rotary Kulübü, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, Açık Alan, Ali Yavuzçehre Vakfı, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı – AKEV - İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Vakfı, Anne Meclisi, Arya Women, Askıda Ne Var, Atıksız Yaşam Platformu, Awen for Us, Bekar Anneler Derneği, Ben Seçerim Derneği, Bi Koşu Adana, Bilim Sen Ol Platformu, Birlikte Geleceğiz, BlindLook, Blockchain Women, Buldan Vakfı, CEO Platformu, Çağdaş Sanatlar Vakfı - ÇAĞSAV, Çorum İş Kadınları Derneği, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Değişim Liderleri Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Dolmabahçe IW Kulübü, Dolmabahçe Rotary Kulübü, Es Kariyer, Fairbnb.Coop, Fatih Rotary Kulübü, Faydasıçok Vakfı, Fazla Platformu, Geleceğe Adımlar Derneği, Geleceği Paylaş, Gen Türkiye, Genç Başarı Eğitim Vakfı, Gıda Kurtarma Derneği, Girişimci İş Kadınları Derneği - ANGİKAD, Givin.co, Günyüzü Derneği, Habitat Derneği, Hayal Gücü Merkezi/Derneği, Hayalime Ortak Ol, Hayat Boyu Gelişimdeyiz Platformu, Hayata Destek, İstanbul Aydın Üniversitesi & KAGİMER, İstanbul Beyoğlu Rotary Kulübü, İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü, İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - SKD, İşte Kadın, İyi ki Vakfı, İyi Olmak Mümkün Vakfı, İyiliğe Uçanlar, İyilik İçin Sanat, İzmir İş Kadınları Derneği - İZİKAD, JCI Avrasya, JCI Beşiktaş, JCI Kadıköy, JCI Startup, Kadın Adayları Destekleme Derneği - KADER, Kadın Dostu Markalar Platformu, Kadın Girişimcileri Derneği Hatay - KAGİD, Kastamonu Kadın Derneği, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği - GİKAD, Kırmızı Çocuklar Derneği, Kızlar Sahada Platformu, Konuşmamız Gerek Platformu, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği - Kalben, Kurumsal Yönetim Derneği, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, Okul Destek Derneği, Öğretmen Akademisi Vakfı, Pazarlama İletişimcileri Derneği - PİD, Permatürk- Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüş Vakfı, PERYÖN, Puduhepa ve Kız Kardeşleri, PWN İstanbul, S.S.Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, Sağlık Hakkı Derneği, Samsun İş Kadınları Derneği, Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği - TÜSAYDER, Seda Yekeler Vakfı - SEYEV, Sektörel Dernekler Federasyonu - SEDEFED, Sokak Lambası Yardımlaşma Derneği, Sosyal Sürdürülebilirlik Platformu, Stratejik Satın Alma Derneği, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği - SEGM, Sürdürülebilirlik Akademisi, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, Talebeyiz Biz, Teknolojide Kadın Derneği - WTECH, TurkishWIN, Türk Dünya İş Kadınları Platformu - TÜDİP, Türk İş Dünyası Konfederasyonu - TÜRKONFED, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği - TÜHİD, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği - TUED, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Unicef Türkiye, Ülkem Okuyor, Willow, Yanındayız, Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği - YEKON, Yaşam Boyu Paylaşım Derneği, Yeniden Biz, Yeşil Dönüşüm Platformu, Yetkin Gençler, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği.

*Paydaşlar alfabetik sıralamaya göre sıralanmıştır.



Sosyal Etki Zirvesi’24 Sponsorlar:



8GEN Madencilik, Acapulco Otel KKTC, Ak Enerji, Alarga Spor Kulübü, Alfa Beta Textile, Ali Yavuz Çehre Vakfı, Alm Gıda, Anadolu Sigorta, Anadolu Vakfı, Anneekspres.com, Aplike Beyin, Arnica, Arya Women, Aykimsan, Beyoğlu Rotary Kulübü, Bilin Yazılım, bluechip creative events, Borusan Grubu, CarrefourSA, Ceres Yayınları, Cresc, Dentram, Doğuş Çay, Eleman.net, Elma Catering, English Home, Esas Holding, ETİ, Evimitasarla.net, FİBA Grubu, Figo Para, G&G Clinic, Gedik Üniversitesi, GekoO, GENPA, Givin.co, Goddess, Güvensan Tesis Hizmetleri, Hayat Kimya, Hiringcyle.ai, Homemade Aromaterapi, Idecon Idea&Congress, Interpress, İnci Endüstri, İş Bankası, İZİKAD, Kalamış39 Otel, Kayra Grup, Kibar Holding, Kimyanızı Önemsiyoruz, M3 Works, Madame Coco, Mantı Ye, Mars Logistics, Mata Otomotiv, MediaRubic, Milli Taksi, NBS HR, Ntn Partners, Özden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi – OSGB, P&G, Prefsan Prefabrik, Sabit Akkaya Hair Stylist, SARVION, SCA Metal, SCHMART, SEYEV, SİPAY, Startup Fon, Su Gibi, TEKSAN, The M, The Smart Interactive, Titco Turizm, Tresan, Turmak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - TSKB, Umur, UpLife Academy, Vahaa, Veni Vita Health-Herbasasist, Venn Group, Virgosol, Wicasa, Workcube ve Holistik Kooperatifi, YapıKredi Gönüllüleri, Yıldız Holding, Zurich Sigorta.



“Eşitsizliklerden Eşitlik Arayış” hedefimize hep birlikte ulaşma umudumuzu güçlendireceğimize inancımız tam. Her gün artan paydaşlık sayımızda bu umudun en büyük destekçisidir.



SEZ’24 Program:



09.00-09.30 Kayıt & Networking

09.30-09.40 Açılış Konuşmaları

09.40-09.50 “Birliktelik Zamanı”

09.50.-10.15 "Sözü Olan Kadınlar": Toplumsal Fayda Yaratmada Etkin Kadın Liderliği

10.15-10.40 "Mavi Yaka-Beyaz Yaka Hikayeleri: İki Yakamızı Bir araya Getirdik”

10.40 -11.05 “Sosyal Girişimcilikte Eşitlik Yaklaşımları"

11.05-11.15 Kahve Molası

11.15-11.40 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”



11.40-11.50 “Sosyal Etkiyle Birlikte Parlıyoruz“

11.50-12.00 “Şimdi Birliktelik Zamanı”

12.00-12.15 “Hayata Pozitif Etki”

12.15-12.25 Müzik Performansı

12.25-12.55 Öğle Yemeği

12.55-13.00 Müzik Performansı

13.00-13.10 Onur Konuşması

13.10-13.35 "Erkekler Konuşuyor": Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklerin Rolü

13.35-14.00 “Social Wellpreneure”

14.00-14.25 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”

14.25-14.35 Kahve Molası

14.35-15.00 “Sanatta Eşitlik = Herkes için Sanat”

15.00-15.25 “Sermayade Eşitlik”

15.25-15.50 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”

15.50-16.00 Kahve Molası

16.00-16.10 Sezai Hazır Anma Töreni

16.10 -16.35 “Genç Etki = Gençlerin Varolma Hikayesi”

16.35-17.00 “Yarının Renkleri = Çocuklar Bizim, Gelecek Hepimizin”

17.00- 17.25 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”

17.05 -17.15 Final ve Kapanış