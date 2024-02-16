Sosyal medya fenomenlerine yakın takip: 100 bin kişi tespit edildi

Sosyal medya üzerinden gelir elde edenlerin elektronik ödemeleri, reklam yoluyla elde edilen kazançları ve e-ticaret gelirleri yakın takibe alındı.



Son 5 yıl içinde sosyal medya üzerinden yapılan mal ve hizmet satışlarının tutarı 1 trilyon liraya yaklaştı.

100 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ



Sosyal medya üzerinden ticaret yapıp mükellefiyeti olmayan 100 bin kişi tespit edildi.



TRT’nin haberine göre; gelirlerini beyanlarına yansıtmayanlar veya eksik yansıtanlar vergi dairelerine çağrılıp gerekli yasal işlemler uygulanacak.



Bu yasal işlemler neler?



Uyarı sonrası beyannameler verilirse tahakkuk eden gelir vergisi yüzde 20 vergi ziyaı cezası uygulanacak.



Buna rağmen hala beyanname verilmemesi halinde ise vergi incelemesi başlatılacak.