SP: Gelişen piyasalarda finansal koşullar sıkılaşıyor

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ve bu yıl ocak aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin büyük ölçüde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) finansal sıkılaştırma hızına ilişkin aşırı güvercin piyasa beklentilerinden kaynaklandığı bildirildi.



Açıklamada, "Gelişmekte olan ekonomilerin döviz kurları geçen ay değer kaybetti. Ancak son birkaç gün içinde ABD'deki gelişmeler, daha az sıkı bir parasal duruş ve ardından daha zayıf bir ABD doları beklentilerinin yenilenmesi, eğilimi kısmen tersine çevirebilir." ifadeleri kullanıldı.



S&P açıklamasında gelişmekte olan ekonomilere ilişkin bazı verilerin ise cesaretlendirici olduğu belirtilerek, gelişen ekonomilerde imalat sektörü satın alım yöneticileri endekisinin (PMI) 2002 yılının yarısından bu yana ilk kez 50 seviyesinin üzerini gördüğü kaydedildi.



Açıklamada, "Ayrıca, yeni ihracat siparişlerinde, tedarikçilerin teslimat sürelerinde, PMI'lar ve tüketici güveni gibi diğer öncü ve yumuşak göstergelerde kademeli iyileşmeler görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bazı emtia fiyatlarındaki yükseliş ile Çin'in salgının ardından yeniden açılmasının yakın ve orta vadede bazı gelişmekte olan ekonomileri destekleyebileceği bildirilen açıklamada, "Bununla birlikte, (gelişmekte olan ekonomilerde ) durum kırılgan olmaya devam ediyor. Emtia fiyatlarındaki oynaklık ve siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan riskler önemli olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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