Sri Lanka moratoryum ilan etti

Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı ülkenin yabancı borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınacağını açıkladı.

Başkan, gazetecilere yaptığı açıklamada borç ödemelerini gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı, temerrütten kaçınmak amacıyla moratoryum ilan edildiğini bildirdi.

Ekonomik krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği ülkede daha önce, yakıt gibi önemli ürünlerin ithalatı için sınırlı düzeyde döviz rezervi kaldığı belirtilmişti.

MORATORYUM NEDİR?



Moratoryum, borçlunun ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesi anlamına geliyor.



Moratoryum bir ülkenin dış borçlarıyla ilgili olabileceği gibi ülke içinde belirli bir grubun borçları üzerinde de yapılabiliyor.



Devletler içine düştükleri yoğun döviz darboğazı nedeniyle dış borçlarının ana para ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır.